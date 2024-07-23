Муж главы Wildberries Татьяны Бакальчук подозревает, что она "купилась" на развод c целью рейдерского захвата этой компании

В России разгорелся скандал вокруг маркетплейса Wildberries. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров разместил с своём ТГ-канале видео разговора со своим другом (это он подчеркнул особо) Владиславом Бакальчуком - мужем Татьяны Бакальчук, которая на 99% владеет маркетплейсом Wildberries (а 1%, конечно у мужа).