Медвежий угол

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«Отношения с Пугачевой разрушены навсегда»: Соловьев поддержал Киркорова после концерта в Крыму

«Отношения с Пугачевой разрушены навсегда»: Соловьев поддержал Киркорова после концерта в Крыму

Телеведущий считает, что певца не стоит «отменять» после скандала с постановкой на концерте.   Несколько дней назад певец Филипп Киркоров анонсировал свои концерты в Крыму в рамках большого гастрольного тура, чем спровоцировал громкий скандал.

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