Украинские войска ведут интенсивный артиллерийский обстрел херсонского города Алёшки. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Донбассе сообщили о новых обстрелах со стороны Украины В понедельник вечером в Херсонской области артиллерия ВСУ открыла огонь по городу Алёшки.