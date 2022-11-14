НТВ

1 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Кстати. Демаркация границ не была проведена. Де юре  действо происходит на территории бывшей УССР и РФ.  Репарации до...Генассамблея ООН ...
  • Ole Ole
    Ларчик открыт. Пора требовать репараций Ираку, САР, Вьетнаму, Белграду, Ливии и др.Генассамблея ООН ...
  • Афонин Андрей
    Кто же их отпустит? А новую бучу из чего делать?«Баркас не выпуст...

В Донбассе сообщили о новых обстрелах со стороны Украины

В Донбассе сообщили о новых обстрелах со стороны Украины

Украинские войска ведут интенсивный артиллерийский обстрел херсонского города Алёшки. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Донбассе сообщили о новых обстрелах со стороны Украины В понедельник вечером в Херсонской области артиллерия ВСУ открыла огонь по городу Алёшки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх