Суд на Украине отклонил апелляцию экс-замглавы офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС)) Украины оставил без изменений меру пресечения бывшей заместительнице главы офиса президента Украины Ирине Мудрой.
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