Максим Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве показало рост более чем в 15%

За 10 месяцев этого года городские машиностроители нарастили выпуск станков, конвейеров, лифтов, бетоносмесителей, холодильного и другого оборудования на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года .
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