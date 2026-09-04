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Регионы России

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Демографический кризис на Украине: Кобяков заявил о достижении «точки невозврата»

Демографический кризис на Украине: Кобяков заявил о достижении «точки невозврата»

Советник президента России Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума в Владивостоке 4 сентября 2026 года сделал заявление о том, что Украина достигла демографической «точки невозврата».

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