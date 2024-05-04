В Дарданеллах вышел из строя двигатель танкера, шедшего из Греции в Россию. Об этом пишет BirGün. Судно Sea Marine 1, которое шло под флагом Вьетнама, доставили в район якорной стоянки Шевкетие в сопровождении лоцмана и буксира.