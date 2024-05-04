РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Как пантеру в сибирь то занесло, заблудилась что ли? Чудны дела твои Господи.Девушка из Сибири...
  • Эльдар Алиев
    Надо запрещать такую езду!!!!! Носятся и по пешеходным дорожкам и по проезжей части дороги, каждый день наблюдаю , ка...Сотрудник доставк...
  • Александр Ляшенко
    Умышленное распиздяйство! Поймали такого жирного пескаря, и на тебе: домашний арест. А где вы его искать для суда буд...В Омске расследую...

Вышел из строя двигатель танкера, шедшего из Греции в Россию

В Дарданеллах вышел из строя двигатель танкера, шедшего из Греции в Россию. Об этом пишет BirGün. Судно Sea Marine 1, которое шло под флагом Вьетнама, доставили в район якорной стоянки Шевкетие в сопровождении лоцмана и буксира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх