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Стив Уиткофф о переговорах с Путиным: встречи в Кремле останутся в памяти

Стив Уиткофф о переговорах с Путиным: встречи в Кремле останутся в памяти

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером проходят в Кремле и длятся более двух часов.

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