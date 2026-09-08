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Царьград

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В храм без окриков: митрополит Игнатий запретил храмовым служащим грубить прихожанам

В храм без окриков: митрополит Игнатий запретил храмовым служащим грубить прихожанам

В саратовских храмах наведут порядок в общении с прихожанами. Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий выпустил специальное циркулярное письмо, которое строжайше запрещает работникам церквей грубить мирянам и делать им замечания в ультимативной форме.

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