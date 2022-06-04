Челябинские юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница-во славу Отечества»

Челябинские юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница-во славу Отечества»

По итогам спортивного военно-патриотического состязания победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

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