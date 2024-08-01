Вилкул: инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения

Инфраструктура в Днепропетровской области Украины получила повреждения в результате ночных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации расположенного в регионе города Кривого Рога Александр Вилкул.
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