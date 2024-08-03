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Владимирские новости

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Жители Камешковского района остались без автобусов

Жители Камешковского района остались без автобусов

Жители Владимирской области остались без автобусов. В прокуратуру обратились жителей деревень Мокеево, Ворынино и Горки, которые жаловались на отсутствие регулярного транспортного сообщения с районным центром - городом Камешково.

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