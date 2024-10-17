Житель Кяхтинского района был осужден за убийство своего брата из-за семейной ссоры

Житель Кяхтинского района предстанет перед судом за убийство собственного брата. По версии следствия, между ними возникла ссора, в результате которой брат начал проявлять агрессию и дважды ударил мужчину по лицу.
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