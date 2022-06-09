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В ЛДПР выступили за изменение срока действия ОСАГО

Депутаты фракции ЛДПР предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года. Согласно пояснительной записке к проекту закона, цель изменений — снизить количество случаев использования транспортных средств без страховки.

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