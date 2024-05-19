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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морено о «Сочи»: «Вернемся в РПЛ в следующем же году. У нас будет команда с менталитетом победителя, в которой будет много российских игроков» 

Главный тренер «Сочи» высказался после поражения от «Краснодара» (2:3), после которого «барсы» потеряли шансы остаться в Премьер‑лиге.

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