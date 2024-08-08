Побит рекорд по отправке контейнерных поездов FESCO из Китая в Россию и Белоруссию

Побит рекорд по отправке контейнерных поездов FESCO из Китая в Россию и БелоруссиюТранспортная группа FESCO по итогам июля 2024 года увеличила количество отправленных контейнерных поездов из Китая в Россию, а также Республику Беларусь через сухопутные погранпереходы до 56 составов, тем самым установив новый рекорд, следует из пресс-релиза компании.
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