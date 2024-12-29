«Это игра в бирюльки»: Поплавская обрушилась с критикой на Лазареву*

Она считает, что актрису нужно объявить в международный розыск ЯНА ПОПЛАВСКАЯ ФОТО: СОЦСЕТИ Актрису Татьяну Лазареву*, ранее признанную иностранным агентом, заочно приговорили к 6,5 годам колонии общего режима за оправдание терроризма.