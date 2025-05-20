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Польские полицейские угрожали украинцам расправой в лесу

Польские полицейские угрожали украинцам расправой в лесу

Беженцы сообщают об оскорблениях на национальной почве.Согласно информации, предоставленной местным новостным ресурсом The-Warsaw со ссылкой на пострадавших от дискриминации, сотрудники польской полиции, вместо того чтобы ограничиться предупреждением, угрожали физической расправой гражданам Украины за нарушение запрета на распитие алкоголя в общественных местах.

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