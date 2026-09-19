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Мировое обозрение

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Бензин вчера, сегодня, завтра: история главного топлива XX века и его перспективы в XXI столетии

Бензин вчера, сегодня, завтра: история главного топлива XX века и его перспективы в XXI столетии

Каждый день миллионы водителей останавливаются у колонки и задаются одним и тем же вопросом: что залить в бак? За цифрами АИ-92, АИ-95 и АИ-100 стоит не просто современная нефтехимия, а целая эпоха, в которой бензин превратился из отхода производства в главное топливо XX века — и в предмет большой геополитики.

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