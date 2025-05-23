Агате Муцениеце рассказала о страшной реакции сына на новость о том, что она выходит замуж

В начале мая аккордеонист Петр Дранга сделал предложение своей возлюбленной Агате Муцениеце. Друзья пары сообщают, что молодые люди не планируют затягивать с организацией свадьбы и уже в ближайшее время обвенчаются, а затем отпразднуют начало совместной жизни в кругу близких друзей.