iTPROTECT выявил дефицит интеграции NGFW в российских организациях

Участниками исследования стали IT- и ИБ-руководители из ключевых секторов экономики — финансов, госсектора, ритейла, промышленности и других отраслей.
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