Женщина в эмиграции бросила Америку, вернулась в Беларусь и купила себе целую деревню

valentina sergeeva

Тьфу-ты! Я уж думала, вместе с людьми купила!.. А может, это начало... распада Белоруссии?.. Она-то улыбчивая, милая женщина с добрыми намерениями... вроде бы. А сыновья, внуки?.. Это же, как с клопами: только запусти!.. Американцы что бы ни делали - получится... что и всегда. И как у них всё быстро получается: только приехала - хоп! - кусок земли уже отхватила!.. Время покажет, время покажет....