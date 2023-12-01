Ириана Шиян, прожившая 16 лет в США и достигшая успеха решила кардинально изменить свою жизнь. Решение было необычным – оставить Америку и приобрести полузаброшенную деревню в белорусской глуши.
Женщина в эмиграции бросила Америку, вернулась в Беларусь и купила себе целую деревню
Комментарии
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Александр Почекунин
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16 час.
AK
Antanas Kuzminskis
Красивое дело делает.Дай БОГ ей здоровья!!!!👍👍👍👍👍.
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14 час.
valentina sergeeva
Тьфу-ты! Я уж думала, вместе с людьми купила!.. А может, это начало... распада Белоруссии?.. Она-то улыбчивая, милая женщина с добрыми намерениями... вроде бы. А сыновья, внуки?.. Это же, как с клопами: только запусти!.. Американцы что бы ни делали - получится... что и всегда. И как у них всё быстро получается: только приехала - хоп! - кусок земли уже отхватила!.. Время покажет, время покажет....
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13 час.
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