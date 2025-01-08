Автоэксперт: «Город стали убирать лучше - и улицы, и дворы»

Уборочные службы успешно справляются с экстремальным снегопадом Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что качество зимней уборки заметно отличается в лучшую сторону, если сравнивать даже с прошлыми новогодними праздниками.
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