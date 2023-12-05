Вратарь «Вашингтона» Кюмпер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Аризоны» и был заменен в 1-м периоде

33-летний канадец был заменен в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (0:5, второй период).
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