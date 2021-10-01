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Белый дом ужаснулся числу жертв коронавируса в США

Белый дом ужаснулся числу жертв коронавируса в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим и шокирующим число жертв коронавируса в США, от последствий перенесенной болезни в стране умерло около 700 тысяч человек, передает ТАСС.

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