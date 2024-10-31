Один человек - пять паспортов: Уловку цыганской диаспоры раскрыл Царёв

АЛ

Александр Лагуткин

Так во всех пяти паспортах будет биометрия одного человека. Только имена разные. Например в МВД есть база по преступникам. Но это сотня -другая тысяч. И там программа сравнивает конкретный след, ища совпадения в базе. Если только создавать отдельную базу для цыган, как потенциальных преступников. И каждый раз при выдаче паспорта искать в этой базе совпадения. Тогда этот фокус сразу всплывет. Но кто будет тратить на это деньги и этим заниматься. Проще при нарушении закона весь табор депортировать из страны куда угодно.