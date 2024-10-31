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Один человек - пять паспортов: Уловку цыганской диаспоры раскрыл Царёв

Один человек - пять паспортов: Уловку цыганской диаспоры раскрыл Царёв

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Характерную уловку цыганской диаспоры раскрыл Олег Царёв.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Так во всех пяти паспортах будет биометрия одного человека. Только имена разные.    Например в МВД есть база по преступникам. Но это сотня -другая тысяч. И там программа сравнивает конкретный след, ища совпадения в базе. Если только создавать отдельную базу для цыган, как потенциальных преступников. И каждый раз при выдаче паспорта искать в этой базе совпадения. Тогда этот фокус сразу всплывет.  Но кто будет тратить на это деньги и этим заниматься.  Проще при нарушении закона весь табор депортировать из страны  куда угодно.
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5 час.
Sergiy Che
И база для них должна быть отдельная и проверка паспорта в УФМС чаще, чем 2 раза в жизни....
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Надо ужесточить наказание за наличие нескольких паспортов, приравнять к тяжким уголовным преступлениям, например, таким как изготовление фальшивых денег.
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2 час.

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