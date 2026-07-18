Финны вновь ограничили морской и авиационный трафик из-за украинских БПЛА Хотя в последнее время сообщений о том, что беспилотники пересекали границы балтий.
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Финны вновь ограничили морской и авиационный трафик из-за украинских БПЛА Хотя в последнее время сообщений о том, что беспилотники пересекали границы балтий.
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