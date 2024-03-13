Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7 миллионов копий, а тираж франшизы – 154 ми...

Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7 миллионов копий, а тираж франшизы – 154 миллиона копийCapcom объявила, что Resident Evil 4 было продано более 7 миллионов копий по всему миру примерно через год после ее выпуска 24 марта 2023 года.
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