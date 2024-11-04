Дроны взорвали спецназ ВСУ на Днепре: Карта специальной военной операции на Украине на 4 ноября 2024 года Юлия СоколоваКрымские подразделения продолжают бдительно следить за попытками противника переправиться через Днепр.
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