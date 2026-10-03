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Новости Тамбова

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АИ-95 всю неделю исчезал к вечеру с десятков заправок Тамбовской области

АИ-95 всю неделю исчезал к вечеру с десятков заправок Тамбовской области

Фото: нейросети За пять рабочих дней ситуация с доступностью бензина практически не улучшилась: каждое утро АИ-95 возвращался на заправки, а уже к вечеру пропадал сразу на десятках станций.

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