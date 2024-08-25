Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт

© коллаж Украина.РуВчера 968 прочитали Отличительной особенностью боевых действий практически на всей линии боевого соприкосновения является их интенсивность, динамичность, корректировка первоначальных замыслов, причем, по обе стороны вооруженного противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии