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Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт

Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт

© коллаж Украина.РуВчера 968 прочитали Отличительной особенностью боевых действий практически на всей линии боевого соприкосновения является их интенсивность, динамичность, корректировка первоначальных замыслов, причем, по обе стороны вооруженного противостояния.

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