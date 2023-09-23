Этническая преступность на просторах России цветёт буйным цветом

Евгений МакЛауд есть такой хаспадин сивцов, експерт и аналытик каких то военных наук, так вот он в день ТВ сказал, что ничего подобного нет, мигранты нежные и мирные и все ужасы придумало ципсо, и надо просто голосовать за путина.

Татьяна Кибишева Сивков военный эксперт, вот пусть и занимается своим делом, зарабатывает на всяких полит-шоу пока его приглашают, а не лез бы в дела мигрантов. Он и его семья по улицам и на метро не передвигаются, так что захлопнется пусть!!!!!!!!