Этническая преступность на просторах России цветёт буйным цветом: драки, убийства, изнасилования, вандализм.
Этническая преступность на просторах России цветёт буйным цветом
Комментарии
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Евгений МакЛауд
есть такой хаспадин сивцов, експерт и аналытик каких то военных наук, так вот он в день ТВ сказал, что ничего подобного нет, мигранты нежные и мирные и все ужасы придумало ципсо, и надо просто голосовать за путина.
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5 час.
Татьяна Кибишева
Сивков военный эксперт, вот пусть и занимается своим делом, зарабатывает на всяких полит-шоу пока его приглашают, а не лез бы в дела мигрантов. Он и его семья по улицам и на метро не передвигаются, так что захлопнется пусть!!!!!!!!
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3 час.
Erl Schweizer
Либо борьба с преступностью вне зависимости от национальности, либо нацизм. Ведя борьбу, кровавую борьбу с украинским нацизмом, брать пример с нацистов западло нормальному пацану.
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1 час.
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