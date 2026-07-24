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Леброн Джеймс объявил о переходе в «Сиксерс» в соцсетях под трек рэпера Meek Mill из Филадельфии

Леброн Джеймс будет выступать за «Сиксерс». Звездный форвард объявил о переходе в соцсетях, выложив видео своих памятных моментов под трек рэпера Meek Mill из Филадельфии.

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