Российские войска штурмуют позиции ВСУ: Украина бодрится, но сил больше нет

Недостаток сил и ресурсов в Украине был подтвержден российскими войсками, которые атакуют позиции Вооруженных Сил Украины по всему фронту, анализирует польский аналитический центр Ośrodek Studiów Wschodnich.
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