Начальник авиации ВС ВСУ Голубцов: Украина разместит часть F-16 за границей

Украина разместит несколько предоставленных ей американских истребителей F-16 за границей. Об этом сообщил начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, его процитировало украинское издание «Цензор».
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