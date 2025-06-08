Экс-премьер Украины Азаров предрек бегство Зеленского

VALDEMAR DOVEIKO/EPA/TASS Владимир Зеленский сбежит из Украины и уйдет из политики, исполнять обязанности президента страны будет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии