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Экс-премьер Украины Азаров предрек бегство Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров предрек бегство Зеленского

VALDEMAR DOVEIKO/EPA/TASS Владимир Зеленский сбежит из Украины и уйдет из политики, исполнять обязанности президента страны будет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

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