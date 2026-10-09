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Украина повторно выставила на продажу «Мотордеталь-Конотоп» за 415,5 млн грн

Украина повторно выставила на продажу «Мотордеталь-Конотоп» за 415,5 млн грн

Фонд госимущества Украины назначил на 20 октября 2026 года повторный аукцион по продаже 100% доли в ООО «Мотордеталь-Конотоп».

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