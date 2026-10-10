Чемпион мира по дзюдо Тасоев поделился эмоциями от гимна России на соревнованиях

РЕН ТВ Дзюдоист Инал Тасоев 10 октября рассказал РЕН ТВ о своих эмоциях, когда на чемпионате мира по дзюдо в Баку заиграл гимн России.
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