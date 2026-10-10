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Чемпион мира по дзюдо Тасоев поделился эмоциями от гимна России на соревнованиях

Чемпион мира по дзюдо Тасоев поделился эмоциями от гимна России на соревнованиях

РЕН ТВ Дзюдоист Инал Тасоев 10 октября рассказал РЕН ТВ о своих эмоциях, когда на чемпионате мира по дзюдо в Баку заиграл гимн России.

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