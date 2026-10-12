Скоростные поезда ГЖД перевезли 3,6 млн пассажиров за 9 месяцев

Скоростные поезда «Буревестник» и «Ласточка» перевезли на Горьковской железной дороге 3,6 млн пассажиров за девять месяцев 2026 года, при этом основной объём пришёлся на маршрут Нижний Новгород — Москва.
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