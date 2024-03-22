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Благодаря природной молекуле тригонеллин кофе способно поддерживать силу мышц

Благодаря природной молекуле тригонеллин кофе способно поддерживать силу мышц

В новом исследовании группа ученых из Национального университета Сингапура обнаружила, что природное соединение тригонеллин, содержащееся в кофе, может способствовать поддержанию функциональности мышц и предотвращать их ослабление с возрастом.

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