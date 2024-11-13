Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин рассказал, как платформа «Электронный дом» помогает москвичам

Сергей Собянин рассказал, как платформа «Электронный дом» помогает москвичам

Жильцы могут общаться с соседями посредством платформы С момента запуска платформы «Электронный дом» в Москве было решено 900 тысяч вопросов, касающихся жизни в многоквартирных домах, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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