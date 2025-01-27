Свыше тысячи петербуржцев пострадали из-за гололеда с начала зимы Следствие в Петербурге проведет проверку по факту непринятия мер к очистке пешеходных зон города от наледи.
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Свыше тысячи петербуржцев пострадали из-за гололеда с начала зимы Следствие в Петербурге проведет проверку по факту непринятия мер к очистке пешеходных зон города от наледи.