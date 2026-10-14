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Испорченные отношения Зеленского с Трампом — это уже вопрос национальной безопасности Украины

Испорченные отношения Зеленского с Трампом — это уже вопрос национальной безопасности Украины

Владимир Зеленский, не желающий завершать войну на Украине и продолжающий провоцировать Кремль на эскалацию конфликта, нанося удары по российским НПЗ, в пух и прах рассорился с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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