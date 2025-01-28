Защитник или источник неприятностей: почему нельзя держать дома кактусы

Кактусы — это не только символ экзотики, но и объект горячих споров среди цветоводов. Одни уверены, что это растение способно создать в доме атмосферу уюта, очистить пространство от негативной энергии и даже защитить от недоброжелателей.
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