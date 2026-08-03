Найдены уральские айдолы

Россияне признались в любви к танцующим на дне города Тюмень майонезам. Ролик с зажигательными танцами людей в костюмах популярных на Урале майонезов опубликовал один из гостей мероприятия в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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