Найдены уральские айдолы

Россияне признались в любви к танцующим на дне города Тюмень майонезам. Ролик с зажигательными танцами людей в костюмах популярных на Урале майонезов опубликовал один из гостей мероприятия в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).