Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко рассказал, почему не снимает кино

Владимир Бортко, известный режиссер, чье имя стало знаковым благодаря таким работам как "Собачье сердце", "Блондинка за углом", а также сериалам "Идиот", "Мастер и Маргарита" и "Бандитский Петербург", рассказал о проблемах в своей творческой жизни.
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