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Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко рассказал, почему не снимает кино

Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко рассказал, почему не снимает кино

Владимир Бортко, известный режиссер, чье имя стало знаковым благодаря таким работам как "Собачье сердце", "Блондинка за углом", а также сериалам "Идиот", "Мастер и Маргарита" и "Бандитский Петербург", рассказал о проблемах в своей творческой жизни.

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