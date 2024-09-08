Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко рассказал, почему не снимает кино

Владимир Бортко, известный режиссер, чье имя стало знаковым благодаря таким работам как "Собачье сердце", "Блондинка за углом", а также сериалам "Идиот", "Мастер и Маргарита" и "Бандитский Петербург", рассказал о проблемах в своей творческой жизни.