Дипломатия или давление? Как Турция ответит Украине за атаку на судно в Чёрном море

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на судно, следовавшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов, пострадали граждане Турции, а также были затронуты интересы турецких компаний, работающих с Россией.
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