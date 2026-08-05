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Дипломатия или давление? Как Турция ответит Украине за атаку на судно в Чёрном море

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на судно, следовавшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов, пострадали граждане Турции, а также были затронуты интересы турецких компаний, работающих с Россией.

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