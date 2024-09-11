Женщин в украинской армии стало больше. И сексуального насилия тоже

В марте 2024 года на сайте Офиса президента Украины была зарегистрирована и быстро набрала нужные 25 тысяч голосов петиция с требованием внедрить механизм противодействия сексуальным домогательствам и насилию в ВСУ.
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