МЧС официально запретило курить вейпы в общественных местах

МЧС опубликовало новую редакцию Правил противопожарного режима. Теперь официально запрещено курить вейпы в общественных местах, в том числе на территории складов, объектов транспорта, торговли, больниц, школ и детских садов.
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