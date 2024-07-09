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Муфтият Северной Осетии выступил с рекомендацией отказа от ношения никаба

Муфтият Северной Осетии выступил с рекомендацией отказа от ношения никаба

Речь идёт о введении в республике временного запрета.В Северной Осетии Муфтият, в соответствии с постановлением Координационного центра мусульман Северного Кавказа, выступил с рекомендацией отказа от ношения в республике никаба.

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